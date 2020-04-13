ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Голкипер Илья Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА

13.04.2020 14:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Голкипер Илья Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею голкипер Илья Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА. 

Вратарь намерен продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем сезоне Сорокин провел за ЦСКА 40 матчей регулярного чемпионата, в которых пропустил 59 шайб и отразил 93 с половиной процента бросков. В плей-офф на его счету два сухих матча из четырех в противостоянии с нижегородским «Торпедо». Шесть лет назад «Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте НХЛ под общим 78-ым номером.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею голкипер Илья Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА.  Вратарь намерен продолжить карьеру в клубе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко проверит производство защитных средств в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика