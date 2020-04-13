Источник материала: ОНТ

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею голкипер Илья Сорокин отказался продлевать контракт с ЦСКА.

Вратарь намерен продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем сезоне Сорокин провел за ЦСКА 40 матчей регулярного чемпионата, в которых пропустил 59 шайб и отразил 93 с половиной процента бросков. В плей-офф на его счету два сухих матча из четырех в противостоянии с нижегородским «Торпедо». Шесть лет назад «Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте НХЛ под общим 78-ым номером.

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