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В турнирной таблице футбольного чемпионата страны – двоевластие
Источник материала: ОНТ
В турнирной таблице футбольного чемпионата страны – двоевластие. На первых двух позициях – жодинское «Торпедо-БелАЗ» и столичный «Энергетик-БГУ».
Эти команды набрали по 9 очков после четырех проведенных матчей. Еще у трех команд на два балла меньше – это брестское «Динамо», «Витебск» и «Слуцк». Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три забитых мяча.
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В турнирной таблице футбольного чемпионата страны – двоевластие. На первых двух позициях – жодинское «Торпедо-БелАЗ» и столичный «Энергетик-БГУ». Эти команды...
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