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В турнирной таблице футбольного чемпионата страны – двоевластие

13.04.2020 14:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В турнирной таблице футбольного чемпионата страны – двоевластие

В турнирной таблице футбольного чемпионата страны – двоевластие. На первых двух позициях – жодинское «Торпедо-БелАЗ» и столичный «Энергетик-БГУ». 

Эти команды набрали по 9 очков после четырех проведенных матчей. Еще у трех команд на два балла меньше – это брестское «Динамо», «Витебск» и «Слуцк». Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три забитых мяча.

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Теги: Витебск
 
 
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В турнирной таблице футбольного чемпионата страны – двоевластие. На первых двух позициях – жодинское «Торпедо-БелАЗ» и столичный «Энергетик-БГУ».  Эти команды...
 
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