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Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в течение трех недель в августе

13.04.2020 15:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в течение трех недель в августе

Руководство УЕФА определило новый план, согласно которому Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в течение трех недель в августе. 

Однако для реализации такого варианта будет необходимо возобновить национальные чемпионаты не позднее середины июня. В данный момент усилия европейского футбольного союза сосредоточены на том, чтобы помочь лигам доиграть свои сезоны. Затем в августе в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Руководство УЕФА определило новый план, согласно которому Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в течение трех недель в августе.  Однако для...
 
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