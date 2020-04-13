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Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в течение трех недель в августе
Источник материала: ОНТ
Руководство УЕФА определило новый план, согласно которому Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в течение трех недель в августе.
Однако для реализации такого варианта будет необходимо возобновить национальные чемпионаты не позднее середины июня. В данный момент усилия европейского футбольного союза сосредоточены на том, чтобы помочь лигам доиграть свои сезоны. Затем в августе в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Руководство УЕФА определило новый план, согласно которому Лигу чемпионов и Лигу Европы можно будет доиграть в течение трех недель в августе. Однако для...
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