16 апреля с 10.00 до 13.00 по телефону 28-0-41 «прямую телефонную линию» по вопросам соблюдения технологии и безопасности труда, пожарной безопасности при проведении весенне-полевых работ проведет главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Левинцова Надежда Геннадьевна, а по телефону 28-4-95 – заместитель начальника управления – начальник отдела пенсионного обеспечения Кулинкович Оксана Петровна. Она проконсультирует граждан по вопросам пенсионного обеспечения лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.