Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» одержали волевую победу над «Ислочью» со счетом 3:1 в домашней встрече 4-го тура.

Пропустив мяч на 39-й минуте игры после удара Дмитрия Комаровского, брестчане затем сумели трижды поразить ворота Егора Хаткевича. Перед самым перерывом паритет восстановил Кики Габи, а во втором тайме Артем Милевский и реализовавший пенальти Павел Савицкий довершили дело.

Результаты других встреч: «Неман»(Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Слуцк» — «Витебск» — 1:1, «Городея» — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Минск» — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Смолевичи» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест) — по 7, БАТЭ, «Славия», «Ислочь», «Городея», «Минск» — по 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.

БЕЛТА