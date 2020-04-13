Меняем интерьер своими руками: расставляем акценты, красим мебель и делаем светильник из бутылок

Источник материала: Tut.by

Через несколько недель постоянного пребывания в квартире многие замечают за собой странное желание сделать перестановку или даже обновить интерьер. В общем, перемен требуют наши сердца, но ситуация не та, чтобы устраивать широкомасштабный ремонт. Дизайнер студии ZROBYM architects Катерина Сулейман подсказала несколько простых в реализации идей для перемен в интерьере своими руками.

Добавьте акцентное пятно

Яркое пятно, сделанное с помощью краски, оживит любую комнату. При этом не обязательно красить стену целиком. Нанесите новый цвет только на половину высоты или даже на треть.



Фото: www.dulux.ru

Если у вашего стеллажа нет задней стенки, перекрасьте стену за ним в новый контрастный цвет.



Фото: www.houzz.ru

Краской можно выделить нишу в кухне, оконную раму, изголовье кровати и много другое. Чтобы нарисовать полосу аккуратно, обязательно используйте уровень (для ровной линии) и малярный скотч.



Фото: www.houzz.ru

Это может быть и просто круг стильного цвета. Для этого потребуется изготовить трафарет из картона. Источником вдохновения может стать ресурс pinterest.com.

Главная задача — подобрать к обстановке правильный акцентный цвет. И это лучше всего делать с помощью цветового круга. Инструкции, как им пользоваться, можно найти в интернете. Мы лишь перечислим несколько самых популярных схем.

Например «контраст по тону». В качестве акцента можно взять какой-то другой оттенок цвета, который доминирует в комнате. Он может быть темнее или светлее — как вам больше нравится.

Схема «тепло-холодно» основана на контрасте теплых и холодных цветов. Так, если в комнате, скажем, преобладают теплые тона (желтый, оранжевый, терракотовый), в качестве акцента можно выбрать какой-нибудь холодный цвет, например голубой или синий.

Схема третья — «дополнительная» предлагает использовать в качестве компаньонов цвета, которые в цветовом круге находятся друг напротив друга. Если в помещении преобладает, например, оранжевый цвет, то в роли «изюминки» уместно будет смотреться голубой, синий или фиолетовый. А в зеленом помещении можно смело расставлять красные или фиолетовые акценты.



Фото:kvartblog.ru

Схема четвертая — «аналогичная». Самая спокойная и популярная для жилых помещений. Чтобы не прогадать, можно брать тона, которые в цветовом круге расположены по соседству с основным цветом интерьера.

Краску для задуманного можно купить уже готового цвета, а можно взять белую акриловую и замешать с нужным колером самостоятельно. Для начала работ нужно подготовить площадку: застелить пол пленкой или газетами.

Наклейки для стен

Альтернативный вариант оформления советует ресурс houzz.ru . Поверх стены с обоями можно наклеить ленту цветного бумажного скотча. По сути, это «аптечка первой помощи» по смене настроения в комнате.









Наклейки — весьма эффектное решение. Но подойдут только в тех случаях, если стена однотонная. При крупном рисунке на обоях наклейки противопоказаны.

Постеры в интерьере

Обновить интерьер помогут постеры. Это может быть абстракция, репродукция картины, пейзаж, репринт киноафиши, кадр из любимого фильма, цитата на однотонном фоне. Его, кстати, можно отпечатать в любой организации, предоставляющей полиграфические услуги: типография, рекламное агентство или дизайн-бюро.









Главное, чтобы постер не просто вписался в обстановку, но и был созвучным вашему мироощущению.

Красьте мебель

Предметы интерьера со временем теряют внешний вид, при этом еще достаточно крепки и функциональны, чтобы отправляться на мусорку. Дизайнер советует покрасить мебель. Работы по обновлению фасада можно проводить в домашних условиях: современные лакокрасочные материалы на водной основе практически не имеют запаха и не выделяют ядовитых паров при высыхании.





Для аккуратной подготовки мебели к окрашиванию заранее оборудуйте рабочее место. В качестве подстилки используйте старые газеты, строительную пленку или картон от большой коробки.

Перед обработкой частей нужно частично разобрать конструкцию и открутить всю фурнитуру. С поверхностей смойте жир и грязь, дайте просохнуть. Зачастую старая советская мебель покрыта мощным слоем лака и его не так-то просто удалить. Впрочем, этого можно и не делать: достаточно будет лакированные поверхности заматировать — пройтись по ним наждачной бумагой.



Фото: moydom. media

Катерина Сулейман рекомендует использовать краски «Руст олеум» — они продаются уже готового цвета. Можно использовать и аэрозольные краски в баллончиках, но в условиях квартиры место работы нужно хорошо изолировать.

Можно мебель и не подвергать тотальной перекраске, а ограничиться нанесением локальных узоров с помощью трафарета. В идеале покрашенную мебель нужно покрыть прозрачным лаком.

Создавайте предметы интерьера

В самоизоляции можно заняться изготовлением самодельных и стильных предметов интерьеров. Например, из старых графинов и просто красивых бутылок можно сделать стильные светильники. Главная и основная проблема — как отрезать стекло.



Фото: sokurnso.ru

Один из самых простых способов — с помощью грубой нитки и спирта. По линии отреза наматывается плотно нитка, которая пропитывается спиртом и поджигается. Когда горение прекратится, бутылку окунают в емкость с холодной водой. Если все было сделано правильно и стекло достаточно накалилось, то она разделится на две части. Края той части бутылки, что будет использоваться, следует аккуратно зачистить наждачкой.

Кроме идеи делать светильники из бутылок существует еще огромное число способов разнообразить интерьер, и в рамках одной статьи их описать невозможно.

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