Нелегалы не дремлют: француз переплыл через Буг - хотел попасть в Россию

Пограничники задержали граждан Франции и Латвии за незаконное пересечение границы. Житель Западной Европы вплавь пересек реку из Польши, а гражданин балтийской страны пешком направлялся домой из Украины. задержали граждан Франции и Латвии за незаконное пересечение границы. Житель Западной Европы вплавь пересек реку из Польши, а гражданин балтийской страны пешком направлялся домой из Украины.





Первый инцидент произошел 10 апреля. Мужчина переплыл пограничную реку Западный Буг и был задержан пограничным нарядом. По словам 31-летнего уроженца Алжира, конечной точкой его маршрута была Россия.





12 апреля был задержан второй нарушитель. Военнослужащие погранзаставы «Сварынь» выявили на контрольно-следовой полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь. Тревожная группа с помощью служебной собаки начала поиск неизвестного, и вскоре обнаружила его на пути к деревне Радостово Дрогичинского района.









Правонарушитель рассказал, что он 27-летний гражданин Латвии, а незаконно пересек границу, чтобы вернуться к месту постоянного проживания. Однако истинная причина выяснилась немногим позднее – иностранец находится в международном розыске по линии Интерпола.





За нарушение законодательства оба правонарушителя привлечены к ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Затем гражданина Латвии передали правоохранителям его страны, а жителя Франции депортировали с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.