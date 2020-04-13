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Нелегалы не дремлют: француз переплыл через Буг - хотел попасть в Россию

13.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А гражданин Латвии пытался пешком через Беларусь добраться домой из Украины.

Пограничники задержали граждан Франции и Латвии за незаконное пересечение границы. Житель Западной Европы вплавь пересек реку из Польши, а гражданин балтийской страны пешком направлялся домой из Украины.

Первый инцидент произошел 10 апреля. Мужчина переплыл пограничную реку Западный Буг и был задержан пограничным нарядом. По словам 31-летнего уроженца Алжира, конечной точкой его маршрута была Россия.

12 апреля был задержан второй нарушитель. Военнослужащие погранзаставы «Сварынь» выявили на контрольно-следовой полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь. Тревожная группа с помощью служебной собаки начала поиск неизвестного, и вскоре обнаружила его на пути к деревне Радостово Дрогичинского района.


Правонарушитель рассказал, что он 27-летний гражданин Латвии, а незаконно пересек границу, чтобы вернуться к месту постоянного проживания. Однако истинная причина выяснилась немногим позднее – иностранец находится в международном розыске по линии Интерпола.

За нарушение законодательства оба правонарушителя привлечены к ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Затем гражданина Латвии передали правоохранителям его страны, а жителя Франции депортировали с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.
 
 
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А гражданин Латвии пытался пешком через Беларусь добраться домой из Украины.
 
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