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Новости экономики за 13.04.2020

13.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда предприятия «Беллегпрома» доведут суточный выпуск защитных масок до двух миллионов? По каким картам еще больше увеличен лимит бесконтактных транзакций, не требующих подтверждения ПИН-кодом? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия «Беллегпрома» выпускают более миллиона защитных масок в сутки

НА ТОРГАХ БУТБ С НАЧАЛА ГОДА РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 3,3 МЛН КУБОМЕТРОВ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Отечественная деревообработка в 2020 году показывает хороший спрос на сырье. По итогам первого квартала через универсальную товарную биржу для внутреннего рынка только круглой древесины реализовано почти 3,5 миллиона кубометров на 216 миллионов рублей. В натуральном выражении объем продаж вырос на 2 %, а в стоимостном на 15 %.

Новости экономики за 13.04.2020

Кроме того, на торгах активно пользовались спросом щепа и посадочный материал. Здесь продажи выросли на 77 % и более чем в два раза соответственно. Специалисты говорят, что такой результат обусловлен сезонным спросом, а также значительным упрощением для малого и среднего бизнеса доступа на биржевой рынок.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Когда предприятия «Беллегпрома» доведут суточный выпуск защитных масок до двух миллионов? По каким картам еще больше увеличен лимит...
 
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