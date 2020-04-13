"Горизонт" продает недвижимость Брестского электролампового завода

Так, 20 апреля на торги выставляется здание склада площадью 192 кв. м. Начальная цена лота — 210,1 тыс рублей.





12 мая будет организована продажа 8-этажного административного корпуса электролампового завода, с начальной ценой 3,6 млн рублей.





Тогда же выставлен на продажу лабораторный корпус завода, разделенный на 2 лота. Отдельно предлагается часть здания (1−5 этажи, 4060 кв. м.), по начальной цене 2,6 млн рублей. Другой лот сформирован площадями 6-го этажа корпуса, оцененного в 505,4 тыс рублей.



