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"Горизонт" продает недвижимость Брестского электролампового завода

13.04.2020 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управляющая компания холдинга «Горизонт», объявила серию аукционов по продаже корпусов Брестского электролампового завода.

Так, 20 апреля на торги выставляется здание склада площадью 192 кв. м. Начальная цена лота — 210,1 тыс рублей.

12 мая будет организована продажа 8-этажного административного корпуса электролампового завода, с начальной ценой 3,6 млн рублей.

Тогда же выставлен на продажу лабораторный корпус завода, разделенный на 2 лота. Отдельно предлагается часть здания (1−5 этажи, 4060 кв. м.), по начальной цене 2,6 млн рублей. Другой лот сформирован площадями 6-го этажа корпуса, оцененного в 505,4 тыс рублей.
 
 
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Управляющая компания холдинга «Горизонт», объявила серию аукционов по продаже корпусов Брестского электролампового завода.
 
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