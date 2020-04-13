Прогноз погоды на 14 апреля: +7°C, влажно и ветрено

Источник материала: ОНТ

В выходные апрель порадовал теплой и сухой погодой. Но уже сегодня на северо-запад страны пришел контрастный атмосферный фронт – он принес осадки и понижение температуры. Всю неделю сохранится холодная погода.

Завтра, 14 апреля, погоду будет определять холодная и влажная воздушная масса с северо-запада Европы. Ночью по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта. Будет преобладать сырая и прохладная погода. Существенный дискомфорт будет вносить сильный порывистый ветер. Средняя температура около нормы.

Во вторник - переменная облачность. Ночью во многих районах Гомельской и Могилевской, днем на большей части Гродненской и Витебской областей, на остальной территории местами пройдет кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Влажность воздуха ночью до 90%, днем до 30%. Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем не изменится.

Температура воздуха к 8:00 понизится и составит от 0°C по западу страны до +6°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 5-7 градусов прохладнее. Одевайтесь теплее.

В середине дня воздух немного прогреется - столбики термометров будут на большей части страны до +7°C.

К вечеру температура вновь понизится, но останется положительной от +3°C по северо-западу до +6°C по юго-востоку.

В середине недели сохранится влияние прохладных, влажных воздушных масс с северных широт. Ожидается неустойчивая с сильным порывистым северо-западным ветром погода. Ночью по северо-восточной половине, днем на большей части территории прогнозируется кратковременный мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет скользко. Температура воздуха ночью -3…+2°C, днем +3…+10°C. По предварительному прогнозу к концу недели сохранится ветреная с осадками погода.

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