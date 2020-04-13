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«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова
Источник материала: СТВ
Уже 20 июля в газете «Известия» был напечатан очерк Константина Симонова «Горячий день» о том самом бое на Буйничском поле.
А в 1959 году в свет выйдет первая часть его романа «Живые и мертвые», где одним из главных героев станет комбриг Фёдор Фёдорович Серпилин, по сути – это прообраз выдающегося командира Семёна Фёдоровича Кутепова.
Алексей Симонов, сын Константина Симонова:
Это ощущение армии, которая продолжает держать марку армии и которая не думает отступать, независимо от того, как ведет себя противник, очень сильно его воодушевило. После этого месяца у него сразу внутренне изменилась перспектива. Он понял, что не все потеряно, и то, что многим тогда казалось, не верно, и то, что ему казалось, тоже не верно, а верно то, что здесь видит – так оно и будет. С тех пор вера в Победу стала его верой в войну!
Сквозь всю свою жизнь, сквозь написанные и ненаписанные, напечатанные и ненапечатанные свои произведения, сквозь стихи и прозу – все равно эта мысль, что это поле – Родина Победы.
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Уже 20 июля в газете «Известия» был напечатан очерк Константина Симонова «Горячий день» о том самом бое на Буйничском поле. А в 1959 году в свет выйдет первая часть...
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