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В Барановичах подростка ударило током в заброшенном здании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичах подростка ударило током в заброшенном цехе.
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Было установлено, что подросток вместе с двумя друзьями проник в заброшенное здание, где ранее находились производственные цеха.
Школьник встал на кабельную линию в помещении распределительного пункта электроэнергии. Мальчика травмировало электрическим током.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Барановичах подростка ударило током в заброшенном цехе. По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 11 апреля. В...
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