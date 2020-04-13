Коронавирус прошел: Борисовский район пережил мор или перепись зачётная?

ex-press.by Численность населения Борисовского района уменьшилась за минувший 2019 год на 4 500 человек, пишет





Такой вывод можно сделать, анализируя различные документы, опубликованные Национальным статистическим комитетом.





Например, согласно данным «Демографического ежегодника Республики Беларусь», на 1 января 2019 года в Борисовском районе проживало 180 049 человек.





И это вполне согласуется с тем, что опубликовано Белстатом в бюллетене «Социально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь» за январь 2020 года, где указана численность населения Борисовского района на 1 января 2020 года — 179 471 человек.









Борисов





Как видим, естественная убыль есть, но относительно незначительная: население района уменьшилось на 578 человек.









Но вот уже в бюллетене «Социально-экономическое развитие регионов Республики Беларусь» за февраль 2020 года мы видим просто шокирующую цифру — в Борисовском районе в январе-феврале проживает только 175 500 человек.





То есть за год убыль населения составила более 4 500 человек, или в восемь с лишним раз больше, чем было указано ранее.





Впору задаться вопросом: из-за чего произошёл мор в Борисовском районе? Неужели не случайно на гербе Борисова изображен святой Пётр с ключами от рая?





Но долго ломать голову не стоит, поскольку в бюллетене регионов за январь-февраль над словами «Численность населения» стоит сноска, которая всё и объясняет: «предварительные данные с учетом итогов переписи населения 2019 года».





Иными словами, в Борисовском районе на 1 января 2019 года уже не было 180,1 тыс. жителей, а было значительно меньше.





Таким образом, это не мор, а только перепись.





Понятно, что данные переписи более точны, нежели официальная оперативная статистика. Но как доверять данным оперативной статистики, в частности, касательно демографии, если разбежка с реальностью столь существенная?











