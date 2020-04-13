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В Минском районе пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

13.04.2020 19:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали нетрезвого водителя в Минском районе, сообщили в областной ГАИ.

Днем 11 апреля внимание сотрудников ГАИ привлек Ford без регистрационного знака. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться. Когда нарушитель понял, что уйти от погони на автомобиле он не сможет, то бросил Ford и попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что транспортным средством управлял 29-летний житель Минского района. Права управления он был лишен, а ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за «пьяную» езду.

Водителя доставили на медосвидетельствование, которое показало, что и в этот раз он был пьян — 1,6 промилле.

 
 
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Ранее водитель неоднократно привлекался к ответственности, в том числе уголовной, за «пьяную» езду.
 
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