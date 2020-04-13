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Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершают выплачивать материальную помощь к 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
Процесс начался две недели назад. Сумма единовременных выплат от государства дифференцирована. В списке получателей – участники боевых действий, лица, пострадавшие от последствий войны, те, кто имеет ордена и медали за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу, а также обладатели медалей «Житель блокадного Ленинграда» и «За оборону Ленинграда».
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Ирина Дудко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
13 апреля в Минске проживает более 1 300 ветеранов и участников Великой Отечественной, еще почти 2 000 пожилых минчан, пострадавших от ее последствий.
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Новости Беларуси. В Минске завершают выплачивать материальную помощь к 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
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