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Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?

13.04.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершают выплачивать материальную помощь к 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?

Процесс начался две недели назад. Сумма единовременных выплат от государства дифференцирована. В списке получателей – участники боевых действий, лица, пострадавшие от последствий войны, те, кто имеет ордена и медали за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу, а также обладатели медалей «Житель блокадного Ленинграда» и «За оборону Ленинграда».

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Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?

Ирина Дудко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Размеры выплат составят: Героям Советского Союза в размере 2 500, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1 700, ветеранам Великой Отечественной войны 900 рублей, а лицам, пострадавшим от последствий войны,  700 рублей.

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Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?

13 апреля в Минске проживает более 1 300 ветеранов и участников Великой Отечественной, еще почти 2 000 пожилых минчан, пострадавших от ее последствий.

Люди в материале: Ирина Дудко

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершают выплачивать материальную помощь к 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
 
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