Введение новых правовых институтов. Какие еще изменения планируются в Закон «О хозяйственных обществах»

рассказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. О грядущих новациях корреспонденту агентства «Минск-Новости»председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам





— Татьяна Аркадьевна, чем вызвана необходимость изменений?





— Закон «О хозяйственных обществах» принят в 1992 году. За прошедшее время экономические взаимоотношения в нашей стране претерпели существенные изменения. Сегодня в Беларуси насчитываются около 64 тысяч хозяйственных обществ, где трудятся свыше 80 % от всего числа занятых в экономике. Понятное, системно выстроенное, прогрессивное законодательство в этой сфере жизненно необходимо. Минэкономики подготовило законопроект «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ», который в июне 2019 года принят Палатой представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении. Депутаты и члены Совета Республики седьмого созыва приступили к доработке законопроекта. В Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам состоялась рабочая встреча, предметом обсуждения и стали предлагаемые изменения.





— Какие новации предусматривает документ?





— Условно их можно разделить на четыре блока. Первый касается введения новых правовых институтов. Речь, в частности, идет о конвертируемом займе. Это механизм, позволяющий реструктурировать долги хозяйственных обществ в доли или акции без привлечения заемных средств. Предусматриваются также опционные программы, подразумевающие возможность безвозмездной передачи или продажи акций (долей) членам органов управления и другим работникам хозобщества для их мотивации и личной заинтересованности в развитии предприятия.





Ко второму блоку следует отнести улучшение условий функционирования хозобществ. Так, предлагается исключить ограничение на участие такой организации с одним участником в другом обществе. Предусмотрены корректировки положений закона, регламентирующие вопросы управления хозяйственным обществом, в целях защиты имущественных интересов его членов. Также нововведения позволят обществу с любым количеством акционеров самостоятельно изменить свой публичный статус, если оно не заинтересовано в открытости и не стремится к активному привлечению инвестиций. В отношении ЗАО законопроектом предусматривается отмена ограничения в отношении количества акционеров.





Следующий блок изменений посвящен совершенствованию корпоративного управления. Законопроектом в том числе конкретизируются требования к формированию совета директоров и порядок проведения его заседаний, а также предъявляются новые требования к информационной открытости обществ. Например, устанавливается право участников требовать предоставления сведений, содержащихся в документах общества, при этом получать информацию финансового характера вправе лишь владельцы 10 и более процентов акций (долей) в совокупности.









Татьяна Рунец





Наконец, не менее значимой является защита интересов участников хозобществ. Положения действующего закона приводятся в соответствие со сложившейся практикой — закрепляется проведение годовых и внеочередных общих собраний участников, тем самым исключается деление на очередные и внеочередные. Документом также корректируются нормы, касающиеся порядка оглашения результатов голосования и составления протокола по результатам проведения общего собрания.





— Какие положения документа потребовали дополнительной проработки?





— Несмотря на то что законопроект — это определенные рамки, внутри которых могут действовать субъекты хозяйствования, при работе с ним мелочей быть не может. Любые изменения его положений могут отразиться на конкурентоспособности белорусской экономики в целом. А законопроектом предлагаются более пяти десятков изменений того или иного характера. Поэтому активные дискуссии по некоторым новациям, конечно же, были. Например, по мнению членов Постоянной комиссии, закрепление на уровне закона строго десятидневного срока между созывом и проведением внеочередного общего собрания участников общества может привести к негативным последствиям, так как лишает его права проводить такие собрания оперативно. Это же относится и к другим срокам в рамках корпоративных процессов. Существенно может повлиять на работоспособность обществ и прекращение полномочий совета директоров (наблюдательного совета) то, что годовое общее собрание его участников не проведено в срок. По сути, общество в таком случае лишается органа, который обладает некой исключительной компетенцией. Например, утверждает крупные сделки, принимает кадровые решения.





Выработанные в ходе обсуждения замечания и предложения направлены Постоянной комиссией в Палату представителей Национального собрания для рассмотрения при подготовке законопроекта ко второму чтению. Предлагаемые изменения послужат импульсом к развитию белорусского корпоративного законодательства.



