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Иван Кульбаков и Артем Жук присоединились к команде хоккеистов сборной Беларуси
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировочный сбор на «Чижовка-Арене». В составе команды – пополнение.
К партнерам присоединились голкипер Иван Кульбаков и нападающий Артем Жук. Вратарь сборной провел сезон в клубе Высшей хоккейной лиги «Нефтянник». Но в марте Кульбаков покинул этот клуб по соглашению сторон. Артем Жук впервые получил приглашение в сборную страны. Последние несколько лет минчанин выступал в системе питерского СКА в Молодежной хоккейной лиге. Кроме того, к тренировкам со сборной вновь приступил лучший бомбардир прошедшего Кубка Президента Иван Дроздов. Некоторое время он пропускал занятия из-за травмы. В то же время сбор покинул голкипер Ростислав Зиновенко.
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Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировочный сбор на «Чижовка-Арене». В составе команды – пополнение. К партнерам присоединились голкипер Иван Кульбаков...
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