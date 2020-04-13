Иван Кульбаков и Артем Жук присоединились к команде хоккеистов сборной Беларуси

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси продолжают тренировочный сбор на «Чижовка-Арене». В составе команды – пополнение.

К партнерам присоединились голкипер Иван Кульбаков и нападающий Артем Жук. Вратарь сборной провел сезон в клубе Высшей хоккейной лиги «Нефтянник». Но в марте Кульбаков покинул этот клуб по соглашению сторон. Артем Жук впервые получил приглашение в сборную страны. Последние несколько лет минчанин выступал в системе питерского СКА в Молодежной хоккейной лиге. Кроме того, к тренировкам со сборной вновь приступил лучший бомбардир прошедшего Кубка Президента Иван Дроздов. Некоторое время он пропускал занятия из-за травмы. В то же время сбор покинул голкипер Ростислав Зиновенко.

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