Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За минувшие сутки ликвидированы 20 лесных пожаров, 6 торфяных и 100 очагов возгорания сухой растительности К примеру, крупное ЧП возле деревни Ястребель Брестской области. Огонь охватил траву и кустарник площадью 190 гектаров. Затрудненность при ликвидации была...

К примеру, крупное ЧП возле деревни Ястребель Брестской области. Огонь охватил траву и кустарник площадью 190 гектаров. Затрудненность при ликвидации была обусловлена отсутствием подъездных путей. Еще один пожар произошел возле деревни Новые Буды. Там стихия охватила территорию 15 гектаров. Для тушения были задействованы работники лесхоза.Мобилизовать ресурсы бойцам МЧС пришлось и в Гомельской области. В воздух подняли авиацию. Общий налет составил более 16 часов. Тушение было затруднено заболоченной местностью и порывами ветра до 10 м/с.