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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупное ЧП на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Аталезь 150 телят эвакуировано. Спасено 6 тонн сена. Крупное ЧП произошло на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Аталезь Столбцовского района. Загорелось сено и...

150 телят эвакуировано. Спасено 6 тонн сена. Крупное ЧП произошло на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Аталезь Столбцовского района. Загорелось сено и солома в рулонах. Еще до приезда спасателей работники хозяйства эвакуировали молодняк, питомцы не пострадали. В результате пожара уничтожено почти 70 тонн заготовленного корма. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.