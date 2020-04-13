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Крупное ЧП на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Аталезь

13.04.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

150 телят эвакуировано. Спасено 6 тонн сена. Крупное ЧП произошло на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Аталезь Столбцовского района. Загорелось сено и солома в рулонах.  Еще до приезда спасателей работники хозяйства эвакуировали молодняк, питомцы не пострадали. В результате пожара уничтожено почти 70 тонн заготовленного корма. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 
 
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150 телят эвакуировано. Спасено 6 тонн сена. Крупное ЧП произошло на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Аталезь Столбцовского района. Загорелось сено и...
 
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