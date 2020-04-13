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Поддержка. Магазин Свитанак-Калинка приглашает за покупками
13.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Новое поступление коллекции «Лето 2020» в магазин Свитанак - Калинка. Продолжаются скидки 40% На всю коллецию 2019г. 20% на модели 2020г (за исключением летней коллекции). Огромный выбор женской и детской одежды.
Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Европарк», 2 этаж
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
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Новое поступление коллекции «Лето 2020» в магазин Свитанак - Калинка. Продолжаются скидки 40% На всю коллецию 2019г. 20% на модели 2020г (за исключением летней коллекции)....
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