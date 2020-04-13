Поддержка. Магазин Свитанак-Калинка приглашает за покупками

Источник материала: Слуцк Город





Новое поступление коллекции «Лето 2020» в магазин Свитанак - Калинка. Продолжаются скидки 40% На всю коллецию 2019г. 20% на модели 2020г (за исключением летней коллекции). Огромный выбор женской и детской одежды.

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Европарк», 2 этаж