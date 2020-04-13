Видимость - пару метров. Мощная песчаная буря на трассе в Гродненской области попала на видео

Источник материала: Tut.by

Днем 14 апреля в районе Мостов (Гродненская область) водитель заснял на камеру песчаную бурю, которая накрыла трассу. Видео опубликовал портал « АвтоГродно ».

По словам автора видео, видимость на трассе была практически нулевая. Чтобы не попасть в аварию, приходилось снижать скорость до минимума.

— Столб пыли поднялся с полей из-за сильного ветра и накрыл дорогу. Не каждый раз такой туман бывает, — прокомментировал запись водитель.

Напомним, накануне синоптики из-за усиления юго-западного, западного ветра до 15−20 м/с объявили на 13 апреля оранжевый уровень опасности. На 14 апреля также прогнозируют сильный ветер — до 15−18 м/c.