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Поддержка. Как самостоятельно почистить мягкую мебель: полезные советы

13.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Мягкая мебель эксплуатируется в квартире чаще всего. Даже если она кажется идеально чистой, и на ней нет никаких видимых пятен, это вовсе не означает, что ваша мебель не нуждается в чистке. Как часто вы вытираете пыль с комодов и тумб? Раз в неделю или даже чаще? А ведь пыль точно также оседает и на мягкой мебели, скапливаясь в складках и углах. Поэтому она также нуждается в регулярной чистке. Сегодня мы расскажем, каким методом можно эффективно очистить мягкую мебель от различных загрязнений.

Поддержка. Как самостоятельно почистить мягкую мебель: полезные советы

Важно понимать, что диваны, кресла, кровати покрываются пылью, которая со временем начинает проникать глубоко в волокна. Поэтому чистка мягкой мебели должна стать неотъемлемой частью уборки. Иначе как бы тщательно вы не убирали квартиру, все равно в вашем доме может быть пыльно, некомфортно спать, более того скопившаяся пыль может провоцировать даже развитие аллергических реакций.

Качественно почистить мягкую мебель и ковры позволяет экстракторная чистка, которую специализированные химчистки все активней используют в последние годы.

Технология, получившая название экстракторная чистка представляет собой машинный метод обработки ковровых покрытий и текстиля. С помощью оборудования (экстрактора) раствор моющего средства под давлением впрыскивают вглубь материала. После расщепления загрязнений пену вместе с грязью удаляют мощным вакуумным насосом, встроенным в экстрактор.

Так как хороший моющий пылесос (экстрактор) стоит немалых денег,мы предлагаем Вам взять в аренду профессиональный пылесос Karcher Puzzi 10/1. С его помощью и за небольшую сумму Вы качественно произведете химчистку: мягкой мебели,ковров,матрасов,салонов автомобилей,детских игрушек и колясок.Результат вас приятно удивит.Мы используем и рекомендуем только качественные и проверенные химические средства известных немецких и американских брендов.

Поддержка. Как самостоятельно почистить мягкую мебель: полезные советы

Так же у нас имеются в аренде пароочиститель Karcher.

Пароочиститель является универсальным прибором для уборки дома, так как паром можно очистить практически любую поверхность, кроме деликатных тканей, мягкого пластика и некоторых других поверхностей. Столы, пол, мебель, сантехнику, зеркала, окна, одежду и даже растения можно очистить с помощью пароочистителя.

Подробнее об аренде можно узнать в наших Социальных сетях:

ВК: https://vk.com/arenda_sluck 

Инстаграм: https://www.instagram.com/arenda_sluck 

А также по телефону: +375336341625

Поддержка. Как самостоятельно почистить мягкую мебель: полезные советы

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
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