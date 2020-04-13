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Поддержка. Как самостоятельно почистить мягкую мебель: полезные советы
13.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Мягкая мебель эксплуатируется в квартире чаще всего. Даже если она кажется идеально чистой, и на ней нет никаких видимых пятен, это вовсе не означает, что ваша мебель не нуждается в чистке. Как часто вы вытираете пыль с комодов и тумб? Раз в неделю или даже чаще? А ведь пыль точно также оседает и на мягкой мебели, скапливаясь в складках и углах. Поэтому она также нуждается в регулярной чистке. Сегодня мы расскажем, каким методом можно эффективно очистить мягкую мебель от различных загрязнений.
Важно понимать, что диваны, кресла, кровати покрываются пылью, которая со временем начинает проникать глубоко в волокна. Поэтому чистка мягкой мебели должна стать неотъемлемой частью уборки. Иначе как бы тщательно вы не убирали квартиру, все равно в вашем доме может быть пыльно, некомфортно спать, более того скопившаяся пыль может провоцировать даже развитие аллергических реакций.
Качественно почистить мягкую мебель и ковры позволяет экстракторная чистка, которую специализированные химчистки все активней используют в последние годы.
Технология, получившая название экстракторная чистка представляет собой машинный метод обработки ковровых покрытий и текстиля. С помощью оборудования (экстрактора) раствор моющего средства под давлением впрыскивают вглубь материала. После расщепления загрязнений пену вместе с грязью удаляют мощным вакуумным насосом, встроенным в экстрактор.
Так как хороший моющий пылесос (экстрактор) стоит немалых денег,мы предлагаем Вам взять в аренду профессиональный пылесос Karcher Puzzi 10/1. С его помощью и за небольшую сумму Вы качественно произведете химчистку: мягкой мебели,ковров,матрасов,салонов автомобилей,детских игрушек и колясок.Результат вас приятно удивит.Мы используем и рекомендуем только качественные и проверенные химические средства известных немецких и американских брендов.
Так же у нас имеются в аренде пароочиститель Karcher.
Пароочиститель является универсальным прибором для уборки дома, так как паром можно очистить практически любую поверхность, кроме деликатных тканей, мягкого пластика и некоторых других поверхностей. Столы, пол, мебель, сантехнику, зеркала, окна, одежду и даже растения можно очистить с помощью пароочистителя.
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Мягкая мебель эксплуатируется в квартире чаще всего. Даже если она кажется идеально чистой, и на ней нет никаких видимых пятен, это вовсе не означает, что ваша...
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