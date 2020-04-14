Врач рассказала, какой напиток нужно пить во время самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Во время самоизоляции необходимо пить много воды с добавлением фруктов, а также ягод. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Пугачёва из Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, сообщают «РИА Новости».

Как пояснила медик, настой или отвар шиповника добавит витамина С напитку. При этом шиповник и травы врач посоветовала не кипятить, а просто заливать горячей водой.

Из ягод диетолог посоветовала добавлять в напиток бруснику, клюкву, облепиху и смородину. Благодаря фруктовым кислотам напиток станет вкуснее.





Также врач напомнила, что в сутки человек должен выпивать не менее 1,5 литров. Через каждый час работы необходимо делать перерыв для того, чтобы выпивать один стакан напитка. Жидкость следует употреблять отдельно от еды.





Однако если еда сухая и не жидкая, то в данном случае можно пить во время еды, но только не фруктовый сок.





Диетолог напомнила, что свежазаваренный чай, а также натуральный кофе придают человеку чувство бодрости. По её словам, две-три чашки кофе в первой половине дня или четыре-пять чашек чая средней крепости абсолютно безопасны для организма. Однако врач рекомендовала не пить одну и ту же чашку чая долго — чем свежее напиток, тем он полезнее.





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