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Сможете отгадать успешных тренеров из 90-х? Многие работают до сих пор
Источник материала: Tut.by
12 апреля исполняется 72 года одному из лучших тренеров Италии Марчело Липпи. Он заявил о себе в 90-х, когда сотворил невероятный «Ювентус», побеждавший всех в Италии. А вы помните имена наставников, которые заявили о себе в это время? Попробуйте проверить свои знания с помощью нашего теста.
Фото: Reuters, официальные клубные сайты.
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12 апреля исполняется 72 года одному из лучших тренеров Италии Марчело Липпи. Он заявил о себе в 90-х, когда сотворил невероятный «Ювентус», побеждавший всех в Италии....
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