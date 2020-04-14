Сможете отгадать успешных тренеров из 90-х? Многие работают до сих пор

Источник материала: Tut.by

12 апреля исполняется 72 года одному из лучших тренеров Италии Марчело Липпи. Он заявил о себе в 90-х, когда сотворил невероятный «Ювентус», побеждавший всех в Италии. А вы помните имена наставников, которые заявили о себе в это время? Попробуйте проверить свои знания с помощью нашего теста.

Фото: Reuters, официальные клубные сайты.