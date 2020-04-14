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Туркменистан составит конкуренцию чемпионату Беларуси по футболу
Источник материала: Партизан
Федерация футбола Туркменистана приняла решение возобновить свой национальный чемпионат по футболу с 19 апреля. Таким образом, на мировой футбольной карте появляется еще одно государство (помимо Беларуси и Никарагуа), где проходят официальные футбольные встречи.
В высшей лиге 28-го чемпионата Туркменистана принимают участие восемь клубов: «Алтын Асыр», «Ахал», «Ашхабад», «Копетдаг» (текущий лидер чемпионата), «Мерв», «Небитчи», «Шагадам» и «Энергетик». Соревнования проходят в 4 круга и, так же как и в Беларуси, проводятся по системе «весна-осень».
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Федерация футбола Туркменистана приняла решение возобновить свой национальный чемпионат по футболу с 19 апреля. Таким образом, на мировой футбольной карте...
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