Туркменистан составит конкуренцию чемпионату Беларуси по футболу

















В высшей лиге 28-го чемпионата Туркменистана принимают участие восемь клубов: «Алтын Асыр», «Ахал», «Ашхабад», «Копетдаг» (текущий лидер чемпионата), «Мерв», «Небитчи», «Шагадам» и «Энергетик». Соревнования проходят в 4 круга и, так же как и в Беларуси, проводятся по системе «весна-осень».