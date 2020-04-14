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Туркменистан составит конкуренцию чемпионату Беларуси по футболу

14.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федерация футбола Туркменистана приняла решение возобновить свой национальный чемпионат по футболу с 19 апреля. Таким образом, на мировой футбольной карте появляется еще одно государство (помимо Беларуси и Никарагуа), где проходят официальные футбольные встречи.





В высшей лиге 28-го чемпионата Туркменистана принимают участие восемь клубов: «Алтын Асыр», «Ахал», «Ашхабад», «Копетдаг» (текущий лидер чемпионата), «Мерв», «Небитчи», «Шагадам» и «Энергетик». Соревнования проходят в 4 круга и, так же как и в Беларуси, проводятся по системе «весна-осень».
 
 
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Федерация футбола Туркменистана приняла решение возобновить свой национальный чемпионат по футболу с 19 апреля. Таким образом, на мировой футбольной карте...
 
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