«Славия» зовет Дзюбу: как развлекаются в белорусском футболе

Славия (Мозырь) – Рух (Брест) – 0:0

"Солидарность" . Посмотреть на эту игру пришли 715 зрителей. Безголевой и в целом малопримечательный матч, если чем и запомнится, так это шутками по поводу форварда Артема Дзюбы. Пока российский чемпионат на паузе, нападающего санкт-петербургского «Зенита» стали зазывать в Мозырь, пишет





Сначала на трибунах вывесили плакат: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию». А после матча мозырский клуб разместил в соцсети коллаж форварда в форме «Славии» и резюме: «Эх, Тема, нам тебя сегодня не хватало!»













Турнирная таблица после четырех туров выглядит так:





Торпедо-БелАЗ – 9

Энергетик – 9

Слуцк – 7

Динамо Бр – 7

Славия – 7

БАТЭ – 6

Ислочь – 6

Городея – 6

Минск – 6

Неман – 5

Шахтер – 5

Рух – 4

Динамо Мн – 3

Смолевичи – 2

Белшина – 1





Старт пятого тура запланирован на 16 апреля.