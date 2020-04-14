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«Славия» зовет Дзюбу: как развлекаются в белорусском футболе
Источник материала: Партизан
Четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу завершился нулевым матчем.
Славия (Мозырь) – Рух (Брест) – 0:0
Посмотреть на эту игру пришли 715 зрителей. Безголевой и в целом малопримечательный матч, если чем и запомнится, так это шутками по поводу форварда Артема Дзюбы. Пока российский чемпионат на паузе, нападающего санкт-петербургского «Зенита» стали зазывать в Мозырь, пишет
Сначала на трибунах вывесили плакат: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию». А после матча мозырский клуб разместил в соцсети коллаж форварда в форме «Славии» и резюме: «Эх, Тема, нам тебя сегодня не хватало!»
Турнирная таблица после четырех туров выглядит так:
Торпедо-БелАЗ – 9
Энергетик – 9
Слуцк – 7
Динамо Бр – 7
Славия – 7
Витебск – 7
БАТЭ – 6
Ислочь – 6
Городея – 6
Минск – 6
Неман – 5
Шахтер – 5
Рух – 4
Динамо Мн – 3
Смолевичи – 2
Белшина – 1
Старт пятого тура запланирован на 16 апреля.
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Четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу завершился нулевым матчем.
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