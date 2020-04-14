Памятные монеты к 75-летию Победы выпускает Нацбанк Беларуси

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото Нацбанка

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка, с 14 апреля Национальный банк Беларуси выпустит в обращение несколько новых памятных монет.

Серебряную монету «75 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне» номиналом 20 рублей выпустят тиражом 999 штук, медно-никелевую монету номиналом 1 рубль – тиражом 1999 штук. На аверсе изображена стилизованная декоративная композиция, символизирующая Вечный огонь, на фоне салюта из геометрических элементов орнамента. На реверсе – стилизованная декоративная композиция, состоящая из цветка, пятиконечной звезды и геометрических элементов орнамента. Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе.

Монета «550 гадоў здабыцця цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці» из серебра номиналом 100 рублей выйдет тиражом 599 штук, медно-никелевая номиналом 1 рубль – тиражом 1999 штук. Серебряных монет «Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» выпустят 1599 штук (номинал 20 рублей), медно-никелевых – 2999 штук (номинал 1 рубль). Эти монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе Нацбанка Казахстана.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте регулятора в разделе «Банкноты и монеты».

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