Джастин Тимберлейк пожаловался, как ему трудно на карантине с ребенком. Но очень зря

Источник материала: Tut.by

Джастин Тимберлейк признался, что справляться с родительскими обязанностями в период карантина из-за COVID-19 достаточно трудно, за что получил волну хейта со стороны пользователей твиттера. Люди уверены, что певец не имеет понятия, что такое воспитание детей в тяжелых условиях, потому что может позволить себе неограниченное количество наёмных работников и большой дом, что далеко от реалий большей части фанатов артиста, пишет medialeaks.





Джастин Тимберлейк принял участие в эфире радиостанции SiriusXM, к которому присоединился из собственного дома посредством видеосвязи. В разговоре с ведущей исполнитель отвечал на вопросы про самоизоляцию и отношения в семье.

Когда у певца уточнили, как он и его жена — актриса и модель Джессика Бил — справляются с проблемами, вызванными распространением пандемии COVID-19, Тимберлейк не стал скрывать подробности и разоткровенничался:

— Мы по большей части сочувствуем тому моменту, что… 24-часовое воспитание [детей] - это не по-человечески.

Слова популярного исполнителя стали предметом для обсуждений среди пользователей англоязычного твиттера. Всё дело в том, что звездная пара воспитывает лишь одного ребенка — 5-летнего Силаса Рандалла Тимберлейка — и, по мнению большинства юзеров, имеет достаточное количество денег для того, чтобы нанять помощницу по хозяйству, чем не может похвастаться основная аудитория поклонников голливудских знаменитостей.

Первой, кто уделил внимание словам Тимберлейка, была обозреватель журнала GQ Софи Бенуа, которая поделилась своим мнением в твиттере.

— У вас, ребята, есть один ребенок и миллионы долларов, я сейчас с ума сойду.

Принципиальную позицию журналистки разделили и поклонники звездной пары. Многие из них заявили, что певец не имеет право жаловаться на свою жизнь и на трудности в воспитании ребенка, и привели свои примеры непростой жизненной ситуации в период пандемии COVID-19:

— Я воспитываю малыша самостоятельно, пытаясь одновременно делать это и работать из дома, и каким-то образом ожидала, что мы будем держаться вместе, в то время как мой доход сократился на 75%. Я искренне хочу, чтобы им обоим немедленно дали по морде.

— Они могут позволить себе не работать в это время. Как и все мои друзья с детьми говорят, что трудно сбалансировать работу и своих детей, но не то, что быть дома со своими детьми — ужасно.

— Это самое человеческое, что только можно себе представить. Вы родили ребенка добровольно, вы воспитываете своего ребенка, вы являетесь полноценным родителем, в том числе и в кризисной ситуации. И да, вы оба знамениты и стоите миллионы. Добро пожаловать в 1% реального мира Тимберлейка.