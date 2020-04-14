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В Бресте из горящего авто достали пассажира без сознания. Он был в машине один
Источник материала: Tut.by
Ночью 14 апреля спасатели достали из салона горящего автомобиля мужчину в бессознательном состоянии, сообщает
О горящем BMW на улице Пугачевской спасателям сообщили ночью. Прибывший расчет достал из салона мужчину, который лежал в бессознательном состоянии на пассажирском сиденье.
До приезда медиков спасатели проводили реанимацию на месте. Затем мужчину забрала скорая. С диагнозом «термоингаляционная травма тяжелой степени» его госпитализировали.
Причина пожара устанавливается. Огнем повреждены лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек, отделка салона автомобиля.
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Пострадавшего забрали медики.
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