В Бресте из горящего авто достали пассажира без сознания. Он был в машине один

Источник материала: Tut.by

Ночью 14 апреля спасатели достали из салона горящего автомобиля мужчину в бессознательном состоянии, сообщает МЧС .



Фото: МЧС

О горящем BMW на улице Пугачевской спасателям сообщили ночью. Прибывший расчет достал из салона мужчину, который лежал в бессознательном состоянии на пассажирском сиденье.

До приезда медиков спасатели проводили реанимацию на месте. Затем мужчину забрала скорая. С диагнозом «термоингаляционная травма тяжелой степени» его госпитализировали.

Причина пожара устанавливается. Огнем повреждены лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек, отделка салона автомобиля.