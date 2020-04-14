Слуцкие спасатели напомнили сельчанам о запрете выжигания сухой растительности

Источник материала: Слуцк Город





С целью предупреждения пожаров в экосистемах, которые на сегодняшний день происходят очень часто, в том числе и в Слуцком районе, 11 апреля спасатели провели рейдовые мероприятия по территории Слуцкого района.

Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям разделились на так называемые мобильные группы и проехали по территории одиннадцати сельских населенных пунктов с целью информирования населения о запрете выжигания сухой растительности и о правилах сжигания мусора на приусадебных участках.

Ко всеобщему удивлению, были установлены лишь единичные факты разведения костров.

— Все-таки люди умеют учиться на чужих ошибках, ведь погода сегодня очень ветреная. Однако, с теми, кому все еще кажется, что сгоревшие населенные пункты и трагические случаи гибели людей от палов сухой травы происходят где-то далеко и нас не касаются, работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические беседы, — рассказали в РОЧС.





Спасатели довели требования, которые необходимо соблюдать при сжигании мусора, предупредили об ответственности за выжигание сухой травы и вручили тематические буклеты. После разговора с пожарными многие начинают говорить: «Я больше так не буду!». Это и есть положительный результат работы, считают в Слуцком РОЧС.

А для получения наибольшего эффекта от проводимой работы также был задействован личный состав, находящийся на дежурстве. На боевой технике в пределах населенного пункта, в котором находится подразделение, спасатели по средствам сигнального громкоговорящего устройства информировали население о правилах пожарной безопасности.



































РОЧС