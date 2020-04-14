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«Киото»: все плюсы современности. Цена в новом минском доме – от 2499 рублей за квадратный метр!
14.04.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Киото – город древний и современный. Японцы гордятся им, как культурной столицей и главным хранителем традиций, но в мире его знают и как один из самых современных мегаполисов со штаб-квартирами известных корпораций. «Киото» – новый и инновационный дом
Конечно, начало продаж – это лучшие условия! Но есть и дополнительные плюсы – невероятное количество акций от застройщика этой весной любую покупку делают особенно приятной!
Во-первых, на сайте
Интерфейс интуитивно понятен, и весь процесс покупки – не доставит проблем. Не нужно будет даже посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу: сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца!
Таким образом, если вы живете в другом городе, если у вас очень напряженный рабочий график и не хватает времени, а также если бы вы не хотели посещать публичные места – онлайн-покупка станет выгодным и удобным выходом!
Отметим также очень популярный финансовый инструмент, который помог уже многим семьям решить квартирный вопрос – длительную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется на 10 лет, платежи не превышают цену арендного жилья в столице, и именно так приобрести квартиру в доме «Киото» становится наиболее выгодно!
А еще началась совершенно уникальная акция «Купи квартиру в рассрочку по цене аренды без первоначального взноса!». В комплексе «Минск Мир» можно приобрести квартиры в длительную рассрочку без первоначального взноса. Стоимость квартиры просто делится на 120 частей – это ежемесячные платежи при оформлении покупки в рассрочку на 10 лет. Выплаты составят от 1170 рублей в месяц – суммы, вполне сопоставимые со стоимостью аренды!
Акция распространяется на почти 300 квартир в семи домах различных кварталов –
В комплексе «Минск Мир» можно приобрести квартиры в длительную рассрочку без первоначального взноса
Дом «Квебек
Лобби дома «Квебек
Дом «Ванкувер»
Лобби дома «Ванкувер»
Дом «Сидней»
Лобби дома «Сидней»
Дом «Сочи»
Лобби дома «Сочи»
Дом «Вальс»
Дом «Москва»
Лобби дома «Москва»
Дом «Афины»
Никаких процентов, никаких скрытых переплат! Не нужны поручители и справки о доходах. Требуется только паспорт для оформления договора – и ваша готовность купить квартиру!
Акция действует на ограниченное количество квартир в комплексе и только на протяжении одного месяца!
На остальные квартиры в «Минск Мире» действует длительная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет на обычных условиях. Первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную экономию на цене каждого квадратного метра!
В апреле у длительной рассрочки появился дополнительный приятный стимул –застройщик объявил
Впрочем, не только ценами квадратного метра и условиями покупки привлекает «Киото», но и своими несомненными достоинствами. Дом расположен на южной стороне
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Квартал просторен и функционален. Здесь будет построен детский сад и торгово-административный центр, будут созданы детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха. Дворы квартала будут закрыты для транзитного движения транспорта.
Квартал «Азия»
В квартале предусмотрено много зеленых зон, будут построены игровые детские и спортивные площадки
Застройщик ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и привлекает новые подрядные организации, поэтому и в «Киото» новоселий долго ждать не придется. Завершение строительства запланировано через год – в апреле 2021-го!
Застройщик ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и привлекает новые подрядные организации
А рядом – вся инфраструктура комплекса «Минск Мир»,
При этом
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
Международный финансовый центр Minsk World
Хотите жить в современном красивом комплексе, в котором все создано для удобства и комфорта? Приобретайте квартиру в доме «Киото»!
Дом «Киото»
В нем 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров. Не менее 70% фасада – остекление с бронзовой тонировкой: застекленные лоджии, панорамные окна. Высота потолков - 2,70 метра, а на первом и последнем этажах - 3 метра. Лифты – скоростные и бесшумные фирмы OTIS, один из них панорамный.
Огромные окна и застекленные лоджии есть во всех квартирах
Одно из неоспоримых преимуществ домов застройщика - просторный входной холл с дизайнерским оформлением, стойкой консьержа и боксом для хранения велосипедов.
Лобби дома «Киото»
Самое время приобрести квартиру в доме «Киото» на старте продаж по очень привлекательной цене!
Для финансирования покупки доступны также выгодные программы кредитования банков-партнеров.
Так, привлекательна партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.
Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.
Отметим, что покупателям квартир можно в режиме онлайн проследить, как продвигается строительство каждого дома – благодаря видеотуру на сайте застройщика.
Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования квартир в доме «Киото» на сайте
В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
В Минске офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Стиль дома «Киото» – стиль вашего жилья!
ИООО «Дана Астра»
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