«Киото»: все плюсы современности. Цена в новом минском доме – от 2499 рублей за квадратный метр!

Источник материала: Виртуальный Брест





Киото – город древний и современный. Японцы гордятся им, как культурной столицей и главным хранителем традиций, но в мире его знают и как один из самых современных мегаполисов со штаб-квартирами известных корпораций. «Киото» – новый и инновационный дом квартала «Азия» в палитре столичного комплекса «Минск Мир» . Продажи квартир в нем стартовали на минувшей неделе, и цена квадратного метра на старте многих приятно удивила – от 2499 рублей!

Конечно, начало продаж – это лучшие условия! Но есть и дополнительные плюсы – невероятное количество акций от застройщика этой весной любую покупку делают особенно приятной!

Во-первых, на сайте bir.by работает удобный онлайн-сервис бронирования и покупки квартир в дистанционном режиме. Покупатель, который оформит покупку через сайт, получит отличный бонус! При покупке однокомнатной квартиры-студии экономия составит 4 тысячи рублей. При покупке «евродвушки» – 7 тысяч. А приобретение трехкомнатной квартиры в онлайне позволит сэкономить 10 тысяч рублей!





Интерфейс интуитивно понятен, и весь процесс покупки – не доставит проблем. Не нужно будет даже посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу: сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца!

Таким образом, если вы живете в другом городе, если у вас очень напряженный рабочий график и не хватает времени, а также если бы вы не хотели посещать публичные места – онлайн-покупка станет выгодным и удобным выходом!

Отметим также очень популярный финансовый инструмент, который помог уже многим семьям решить квартирный вопрос – длительную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется на 10 лет, платежи не превышают цену арендного жилья в столице, и именно так приобрести квартиру в доме «Киото» становится наиболее выгодно!

А еще началась совершенно уникальная акция «Купи квартиру в рассрочку по цене аренды без первоначального взноса!». В комплексе «Минск Мир» можно приобрести квартиры в длительную рассрочку без первоначального взноса. Стоимость квартиры просто делится на 120 частей – это ежемесячные платежи при оформлении покупки в рассрочку на 10 лет. Выплаты составят от 1170 рублей в месяц – суммы, вполне сопоставимые со стоимостью аренды!

Акция распространяется на почти 300 квартир в семи домах различных кварталов – «Квебек» и «Ванкувер» квартала «Северная Америка» , «Сидней Люкс» и «Сочи» в квартале «Чемпионов» , дом «Вальс» квартала «Мировых танцев» , «Москва» – в квартале «Евразия» , а также клубный дом «Афины» в квартале «Южная Европа».





В комплексе «Минск Мир» можно приобрести квартиры в длительную рассрочку без первоначального взноса





Дом «Квебек





Лобби дома «Квебек





Дом «Ванкувер»





Лобби дома «Ванкувер»





Дом «Сидней»





Лобби дома «Сидней»





Дом «Сочи»





Лобби дома «Сочи»





Дом «Вальс»





Дом «Москва»





Лобби дома «Москва»





Дом «Афины»

Никаких процентов, никаких скрытых переплат! Не нужны поручители и справки о доходах. Требуется только паспорт для оформления договора – и ваша готовность купить квартиру!

Акция действует на ограниченное количество квартир в комплексе и только на протяжении одного месяца!

На остальные квартиры в «Минск Мире» действует длительная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет на обычных условиях. Первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную экономию на цене каждого квадратного метра!

В апреле у длительной рассрочки появился дополнительный приятный стимул –застройщик объявил акцию «Платежные каникулы»! Суть ее в том, что при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. «Платежные каникулы» – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться с силами для реализации своих устремлений!

Впрочем, не только ценами квадратного метра и условиями покупки привлекает «Киото», но и своими несомненными достоинствами. Дом расположен на южной стороне квартала «Азия» , там, где улица Кижеватова пересекается с улицей Казинца. Рядом – остановки общественного транспорта и удобные магистрали для выезда в любой конец города. В границах комплекса будут две станции новой линии метро.





Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Квартал просторен и функционален. Здесь будет построен детский сад и торгово-административный центр, будут созданы детские и спортивные площадки, места для спокойного отдыха. Дворы квартала будут закрыты для транзитного движения транспорта.





Квартал «Азия»





В квартале предусмотрено много зеленых зон, будут построены игровые детские и спортивные площадки

Застройщик ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и привлекает новые подрядные организации, поэтому и в «Киото» новоселий долго ждать не придется. Завершение строительства запланировано через год – в апреле 2021-го!









Застройщик ускоряет темпы строительства, наращивает объемы и привлекает новые подрядные организации

А рядом – вся инфраструктура комплекса «Минск Мир», самого масштабного в Европе . Здесь будет все – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, парк, детские и спортивные площадки, торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

При этом строительство делового центра комплекса – Международного финансового центра MinskWorld – уже началось . Активные работы ведутся рядом с будущей станцией метро «Аэродромная».





В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха





Международный финансовый центр Minsk World

Хотите жить в современном красивом комплексе, в котором все создано для удобства и комфорта? Приобретайте квартиру в доме «Киото»!





Дом «Киото»

В нем 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров. Не менее 70% фасада – остекление с бронзовой тонировкой: застекленные лоджии, панорамные окна. Высота потолков - 2,70 метра, а на первом и последнем этажах - 3 метра. Лифты – скоростные и бесшумные фирмы OTIS, один из них панорамный.





Огромные окна и застекленные лоджии есть во всех квартирах

Одно из неоспоримых преимуществ домов застройщика - просторный входной холл с дизайнерским оформлением, стойкой консьержа и боксом для хранения велосипедов.









Лобби дома «Киото»

Самое время приобрести квартиру в доме «Киото» на старте продаж по очень привлекательной цене!

Для финансирования покупки доступны также выгодные программы кредитования банков-партнеров.

Так, привлекательна партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Отметим, что покупателям квартир можно в режиме онлайн проследить, как продвигается строительство каждого дома – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Воспользуйтесь удобным сервисом онлайн-бронирования квартир в доме «Киото» на сайте bir.by – и получите экономию от 4 до 10 тысяч рублей!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

В Минске офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Стиль дома «Киото» – стиль вашего жилья!

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