«Ночные снайперы» выпустили новый клип и анонсировали концерт в Минске

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Сети появился новый клип Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» — «Рим». И это отличный повод рассказать вам, что этой осенью у минских поклонников будет возможность встретиться с коллективом вживую. Концерт «Ночных снайперов» пройдет 3 октября в минском Дворце спорта . Билеты появились в продаже сегодня.



Фото предоставлено организаторами

Первые их альбомы выходили еще на кассетах, а два года назад рок-коллектив «Ночные снайперы» с размахом отыграл мировой тур в честь 25-летнего юбилея. Но четверть века не предел! Путь от андеграундных фестивалей авторской песни до масштабных мировых турне был непростым, но именно он сделал коллектив и его бессменного лидера Диану Арбенину легендами русского рока.

За это время родилось немало хитов, которые знают уже несколько поколений, — «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Актриса». Арбенина в прошлом году отметила 45-летие, и в ее день рождения, 8 июля, состоялась премьера нового альбома «Невыносимая легкость бытия». Отдельные песни были уже знакомы поклонникам: в 2017 году впервые прозвучала «Разбуди меня», в 2018 — «Грустные люди», «Инстаграм», «Короны» и «Раскаленные».

Живые выступления рок-коллектива всегда собирают огромное количество поклонников. Визит группы в Минск не станет исключением: концерт обещает быть динамичным, мощным, драйвовым и в то же время по-арбенински лиричным. Он станет очередным манифестом любви Дианы Арбениной к публике, зарядит зрителей бьющей через край энергией и наглядно покажет, что же такое эта загадочная «невыносимая легкость бытия».

А теперь о новом клипе. Сегодня на YouTube-канале группы появился первый анимационный ролик на песню «Рим», в котором Диана стала главной героиней. Пресс-служба Арбениной приводит слова певицы:

— За 26 лет создания клипов мне наконец захотелось сделать мультфильм. Нашу анимацию решено было сделать именно на очень серьезную и программную песню «Рим», манифестирующую кодекс поэта. Мне очень нравится эта работа.

Группа «Ночные снайперы» выступит в белорусской столице 3 октября. Со сцены минского Дворца спорта прозвучат не только композиции из нового альбома, но и классические «снайперские» хиты разных лет.

Когда: 3 октября, 19.00

Где: Дворец спорта

Сколько: от 35 до 125 рублей Купить билет