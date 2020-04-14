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«Ночные снайперы» выпустили новый клип и анонсировали концерт в Минске

14.04.2020 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Сети появился новый клип Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» — «Рим». И это отличный повод рассказать вам, что этой осенью у минских поклонников будет возможность встретиться с коллективом вживую. Концерт «Ночных снайперов» пройдет 3 октября в минском Дворце спорта. Билеты появились в продаже сегодня.


Фото предоставлено организаторами

Первые их альбомы выходили еще на кассетах, а два года назад рок-коллектив «Ночные снайперы» с размахом отыграл мировой тур в честь 25-летнего юбилея. Но четверть века не предел! Путь от андеграундных фестивалей авторской песни до масштабных мировых турне был непростым, но именно он сделал коллектив и его бессменного лидера Диану Арбенину легендами русского рока.

За это время родилось немало хитов, которые знают уже несколько поколений, — «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Актриса». Арбенина в прошлом году отметила 45-летие, и в ее день рождения, 8 июля, состоялась премьера нового альбома «Невыносимая легкость бытия». Отдельные песни были уже знакомы поклонникам: в 2017 году впервые прозвучала «Разбуди меня», в 2018 — «Грустные люди», «Инстаграм», «Короны» и «Раскаленные».

Живые выступления рок-коллектива всегда собирают огромное количество поклонников. Визит группы в Минск не станет исключением: концерт обещает быть динамичным, мощным, драйвовым и в то же время по-арбенински лиричным. Он станет очередным манифестом любви Дианы Арбениной к публике, зарядит зрителей бьющей через край энергией и наглядно покажет, что же такое эта загадочная «невыносимая легкость бытия».

А теперь о новом клипе. Сегодня на YouTube-канале группы появился первый анимационный ролик на песню «Рим», в котором Диана стала главной героиней. Пресс-служба Арбениной приводит слова певицы:

— За 26 лет создания клипов мне наконец захотелось сделать мультфильм. Нашу анимацию решено было сделать именно на очень серьезную и программную песню «Рим», манифестирующую кодекс поэта. Мне очень нравится эта работа.

Группа «Ночные снайперы» выступит в белорусской столице 3 октября. Со сцены минского Дворца спорта прозвучат не только композиции из нового альбома, но и классические «снайперские» хиты разных лет.

Когда: 3 октября, 19.00
Где: Дворец спорта
Сколько: от 35 до 125 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Сети появился новый клип Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» - «Рим». И это отличный повод рассказать вам, что этой осенью у минских поклонников...
 
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