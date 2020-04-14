Минэкономики промониторило программы развития Оршанского района

Источник материала: Ежедневник

Министерство экономики проводит мониторинг выполнения программы развития Оршанского района. Район посетил министр Александр Червяков.

Как сообщаетя на сайте Минэконмики, министр ознакомился с работой местных промышленных предприятий. Отмечается, что они расширили виды деятельности. В ОАО «Оршаагропроммаш» появилось новое направление — ремонт вагонов, у Оршанского инструментального завода – ремонт и обслуживание тракторов, у «Завода ПАК» – станции обезжелезивания.

Завершается реконструкция стадиона в Болбасова, в Устье строится молочно-товарный комплекс и комплекс для подготовки семян, ведется реконструкция ДК в Орше и стадиона в Барани. ОАО «Савушкин продукт» реконструирует молочных завод.

При этом в ходе реализации программы в Оршанском районе сохраняется ключевая проблема – обеспечение квалифицированными кадрами. В этой связи Оршанский райисполком выступил с актуальным предложением о создании в районе филиала одного из ВУЗов, что поможет вырастить и сохранить собственные кадры для экономики.

Сохраняется ряд других нерешенных проблем, связанных с загрузкой отдельных предприятий, эффективностью их работы, формированием сырьевых зон.

По итогам визита его участники сошлись во мнении о необходимости адаптации проводимой региональной политики к текущей ситуации. В этой связи видится перспективным такое направление, как деконцентрация, в первую очередь, производства и образования, и как следствие, деурбанизация. Кроме того, в этих условиях еще большую актуальность приобретает скорость реагирования местных властей на появляющиеся тенденции.