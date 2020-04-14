ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минэкономики промониторило программы развития Оршанского района

14.04.2020 10:54 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Министерство экономики проводит мониторинг выполнения программы развития Оршанского района. Район посетил министр Александр Червяков.

Как  сообщаетя на сайте Минэконмики, министр ознакомился с работой местных промышленных предприятий. Отмечается, что они расширили виды деятельности. В ОАО «Оршаагропроммаш» появилось новое направление — ремонт вагонов, у Оршанского инструментального завода – ремонт и обслуживание тракторов, у «Завода ПАК» – станции обезжелезивания.

Завершается реконструкция стадиона в Болбасова, в Устье строится молочно-товарный комплекс и комплекс для подготовки семян, ведется реконструкция ДК в Орше и стадиона в Барани. ОАО «Савушкин продукт» реконструирует молочных завод.

При этом в ходе реализации программы в Оршанском районе сохраняется ключевая проблема – обеспечение квалифицированными кадрами. В этой связи Оршанский райисполком выступил с актуальным предложением о создании в районе филиала одного из ВУЗов, что поможет вырастить и сохранить собственные кадры для экономики.

Сохраняется ряд других нерешенных проблем, связанных с загрузкой отдельных предприятий, эффективностью их работы, формированием сырьевых зон.

По итогам визита его участники сошлись во мнении о необходимости адаптации проводимой региональной политики к текущей ситуации. В этой связи видится перспективным такое направление, как деконцентрация, в первую очередь, производства и образования, и как следствие, деурбанизация. Кроме того, в этих условиях еще большую актуальность приобретает скорость реагирования местных властей на появляющиеся тенденции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство экономики проводит мониторинг выполнения программы развития Оршанского района. Район посетил министр Александр Червяков.
 
Новости дня
Новости разные
 
4-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Полоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика