ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стартовал прием заявок на Национальный конкурс «Предприниматель года»

14.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Стартовал прием заявок на Национальный конкурс «Предприниматель года»

С 1997 года в нашей республике ежегодно определяют предприятия малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, которые ведут свой бизнес с наибольшей эффективностью, чем заслуживают всестороннее признание.

В 2020 году мы также подведем итоги и определим наиболее эффективные бизнесы 2019 года.

Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет информирует о начале приема заявок на Национальный конкурс «Предприниматель года».

По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых входят известные предприниматели и представители органов государственного управления, определят лучших бизнесменов в номинациях:

”Успешный старт“ (в 2020 году участвовать в данной номинации могут юридические лица, со средней численностью работников за календарный год до 250 человек и зарегистрированные с 01.01.2016 по 31.12.2017);

”Стабильный успех“ (в 2020 году участвовать в данной номинации могут юридические лица, со средней численностью работников за календарный год от 101 человека и выше и зарегистрированные до 31.12.2014);

”Эффективный бизнес в сфере производства“ (в 2020 году к участию в данной номинации допускаются юридические лица, со средней численностью работников за календарный год до 250 человек, основной вид деятельности которых относится к секциям A, C, F и зарегистрированные до 31.12.2016);

”Эффективный бизнес в сфере услуг“ (в 2020 году к участию в данной номинации допускаются юридические лица, со средней численностью работников за календарный год до 250 человек и зарегистрированные до 31.12.2016);

”Эффективный индивидуальный бизнес“ (индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 31.12.2016 и  которые уплачивали за себя обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с законодательством за календарный год, предшествующий году проведения конкурса).

Принципиальными условиями для участия в конкурсе является отсутствие в 2019 году:

  • убытков и задолженности перед республиканским и местными бюджетами,  бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате заработной платы;
  • несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и (или) приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине работодателя;
  • вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда у индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица за преступления против порядка осуществления экономической деятельности;
  • случаев наложения согласно вступившим в силу постановлениям суда, органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, административных взысканий на участника конкурса в виде штрафа за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, в совокупности по которым сумма штрафа превышает 250 базовых величин.

Предприниматели, желающие принять участие в Конкурсе должны направить свои заявки в отдел экономики Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2020 года. 

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо по его поручению Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь с вручением дипломов ”Пераможца Нацыянальнага конкурсу ”Прадпрымальнiк года“, памятного приза конкурса  и поощрением премией в размере 50 базовых величин.

Консультации по вопросам участия в Национальном конкурсе ”Предприниматель года“ можно получить в отделе экономики Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (Мискевич Ольга Олеговна, главный специалист отдела экономики, 802336-72217).

Справочно: Информация о Национальном конкурсе «Предприниматель года» размещена на сайте Министерства экономики в разделе о Национальном конкурсе «Предприниматель года».

 

Участие в конкурсе бесплатное !

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1997 года в нашей республике ежегодно определяют предприятия малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, которые ведут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэкономики промониторило программы развития Оршанского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика