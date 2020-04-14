4-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Полоцке

Источник материала: ОНТ

Следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна многоэтажки в Полоцке. Инцидент произошел 11 апреля днем, пишет БЕЛТА со ссылкой на официальныого представителя УСК по региону Оксану Лазько.

По предварительной информации, 4-летний мальчик выпал из окна шестого этажа. Мама ребенка в это время находилась на кухне, отец был на работе. Когда женщина вернулась в комнату, увидела открытое окно, с улицы доносился плач. Мальчика доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи напоминают: родителям необходимо быть бдительными, когда дети находятся возле окон или на балконах. Окна рекомендуется оборудовать запорными устройствами.

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