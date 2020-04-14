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Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС

14.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие законы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС

Депутаты ратифицировали эти документы на открытии весенней сессии еще в начале апреля. Но это не значит, что визы сразу подешевеют. Теперь нужно, чтобы эти соглашения утвердил Европарламент, после чего Совет ЕС сможет официально завершить их ратификацию.

Андрей Савиных: парламентарии Беларуси готовы ратифицировать визовое соглашение на ближайшей весенней сессии

Напомним, документы предусматривают, что стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, а получить многократные визы станет проще. Кроме того, для некоторых категорий граждан предусмотрена бесплатная выдача визы. Если все и дальше пойдет по плану, визовое соглашение может вступить в силу в июне 2020 года.

Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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