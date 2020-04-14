|
Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие законы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
Депутаты ратифицировали эти документы на открытии весенней сессии еще в начале апреля. Но это не значит, что визы сразу подешевеют. Теперь нужно, чтобы эти соглашения утвердил Европарламент, после чего Совет ЕС сможет официально завершить их ратификацию.
Напомним, документы предусматривают, что стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, а получить многократные визы станет проще. Кроме того, для некоторых категорий граждан предусмотрена бесплатная выдача визы. Если все и дальше пойдет по плану, визовое соглашение может вступить в силу в июне 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)