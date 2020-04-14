В ПВТ первый набор в этом году. +82









Новыми резидентами ПВТ стали компании с компетенциями в сфере медицины, консалтинга, игровой индустрии, финтеха и электронной коммерции. В планах 20 компаний — разработка собственного продукта. Большинство новых резидентов учреждено в 2019–2020 годах.





Кто стал резидентом ПВТ





«Айбион Технолоджиз» — работает над анализом цифровых копий гистологических препаратов с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения, что необходимо для принятия медицинских решений при диагностике заболеваний.





ООО «С-Терра Бел» — займется разработкой новых версий программно-аппаратных сетевых средств криптографической защиты информации — Bel VPN продуктов. Они предназначены для защиты межсетевого трафика и удаленного доступа в распределенных ведомственных и корпоративных IP-сетях.





«ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» — компания блогера Влада Бумаги. Она займется разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.





Помимо белорусских компаний состав Парка пополнился компаниями из Великобритании, Италии, Германии, России, Сербии, США и Швейцарии, включая 8 центров разработки зарубежных корпораций.





DinamicaGeneraleS.P.A. (Италия) со своей белорусской «дочкой» ООО «Динамика Диджитал» займется программным обеспечением для контроля операций по точному земледелию.





ООО «Зения АИ» (США) планирует запуск мобильных приложений для занятия домашним фитнесом и йогой с использованием технологии распознавания движения.





ООО «Сабер БГС» будет создавать игровые мобильные приложения для материнской компании SaberInteractive (США).





ООО «Скедюлер» (США) намерено разрабатывать и развивать многофункциональную систему автоматизации работы с клиентами.





ООО «ФилКвин» (Великобритания) будет разрабатывать программное обеспечение и поддерживать онлайн-сервис FeelQueen — многопрофильную торговую площадку для индустрии красоты.





ООО «Ханзеком БАЙ» (Германия) работает над высокотехнологичными решениями для транспорта, приложением для покупки билетов.





Еще один центр разработки из Германии — ООО «Штайнпильц Бел» — займётся созданием различного ПО для промышленного сектора, социального обеспечения, образования и других сфер.





УП «Организационно-технологические решения» (Россия) работает над управлением и оптимизаци бизнес-процессов.





По решению Наблюдательного совета ПВТ 15 компаний лишены статуса резидента. С учётом нового набора общее количество резидентов ПВТ составляет 818 компаний, в которых работает более 61 тысячи человек.





В прошлом году ПВТ принял 318 компаний: в апреле — 56 новых резидентов, в июне — 61, в октябре — 129 (самый масштабный в истории Парка).