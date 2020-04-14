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В Петриковском районе УАЗ вылетел в кювет и перевернулся: один человек погиб, два в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла 13 апреля, около 17.45, в Петриковском районе. Об этом
По данным следствия, 59-летний водитель, управляя служебным UAZ, ехал по трассе Мозырь — Петриков. В транспортном средстве находились пять пассажиров — все работники сельхозпредприятия. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 56-летний пассажир от полученных телесных повреждений умер, два пассажира (46 и 35 лет) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.
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