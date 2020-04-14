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В Петриковском районе УАЗ вылетел в кювет и перевернулся: один человек погиб, два в больнице

14.04.2020 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла 13 апреля, около 17.45, в Петриковском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, 59-летний водитель, управляя служебным UAZ, ехал по трассе Мозырь — Петриков. В транспортном средстве находились пять пассажиров — все работники сельхозпредприятия. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 56-летний пассажир от полученных телесных повреждений умер, два пассажира (46 и 35 лет) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.


Фото: СК

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи просят граждан, ставших очевидцами происшествия, обладающими записями видеорегистратора с места ДТП, позвонить по телефонам: 8 02353 2−13−72, 8029 69−44−868.

 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси.
 
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