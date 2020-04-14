В жилых домах и общежитиях с двумя и более этажами будут устанавливаться лифты

Источник материала: Вороновская газета





В жилых домах и общежитиях с количеством этажей два и более будут устанавливаться лифты. Это предусмотрено изменением №1 в Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-3.02-324-2018 «Жилые здания. Строительные нормы проектирования», которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Это изменение не коснется одноквартирных и блокированных жилых домов. Ранее установка лифтов предусматривалась в жилых домах и общежитиях при высоте здания 14 м и более. Примерно это высота пятиэтажного дома, все зависит от его типового проекта.

Лифты, согласно документу, должны соответствовать требованиям ТР ТС 011/2011.

Определено и такое понятие, как квартира-студия. Это квартира общей площадью не более 50 кв.м с туалетом, ванной комнатой или совмещенным санузлом и без перегородки между кухней и жилой комнатой, но с функциональным разделением помещения на несколько зон, одна из которых — для приема и приготовления пищи.

Кроме того, теперь в жилых домах с холодным чердаком или совмещенным покрытием в кухнях, санитарных узлах квартир, располагаемых на верхнем этаже, в вентиляционных каналах будут устанавливаться бытовые электровентиляторы. А системы отопления и вентиляции помещений общественного назначения в жилых зданиях должны быть отдельными от систем отопления и вентиляции самих зданий. Это не касается систем отопления жилых зданий с помещениями, предназначенными для размещения на верхнем этаже мастерских художников, архитекторов и т.п. Предусмотрена установка приборов учета тепловой энергии с возможностью дистанционного считывания показаний.

Нововведения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

На Национальном правовом интернет-портале сегодня опубликовано еще одно изменение в Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-3.02-324-2018 «Жилые здания. Строительные нормы проектирования» №2, которое вступает в силу сразу после его опубликования.

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