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Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет прямые трансляции богослужений

14.04.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

16 апреля, 12:00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция в Великий четверг чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 14:00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Вечерни с выносом плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

17 апреля, 19:00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Утрени с чином погребения плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.

18 апреля, 13:15, телеканал «НТВ-Беларусь» – прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле).

 
 
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16 апреля, 12:00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция в Великий четверг чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора. 17 апреля, 14:00,...
 
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