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В Полоцке 4-летний ребёнок выпал из окна шестого этажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 11 апреля в Полоцке 4-летний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажного дома.
Как
Незамедлительно была вызвана скорая помощь. Пострадавший госпитализирован, его жизнь вне опасности. Выясняются обстоятельства случившегося.
Месяцем ранее в Лунинецком районе девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.
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Новости Беларуси. Днём 11 апреля в Полоцке 4-летний мальчик выпал из окна квартиры многоэтажного дома. Как сообщает БЕЛТА, семья проживает на шестом этаже. Во время...
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