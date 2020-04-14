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В США из-за непогоды погибли 26 человек
Источник материала: ОНТ
Число жертв из-за торнадо в США возросло до 26 человек.
Цифра не окончательная. Больше всего погибших в Миссисипи. Ещё в нескольких штатах на юге страны разрушены дома и повреждены автомобили. Из-за сильного ветра повалены деревья и даже начались оползни и затопления. 800 тысяч человек остались без электричества. В отдельных штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Местные жители находятся в убежищах.
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Число жертв из-за торнадо в США возросло до 26 человек. Цифра не окончательная. Больше всего погибших в Миссисипи. Ещё в нескольких штатах на юге страны разрушены...
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