В США из-за непогоды погибли 26 человек

Источник материала: ОНТ

Число жертв из-за торнадо в США возросло до 26 человек.

Цифра не окончательная. Больше всего погибших в Миссисипи. Ещё в нескольких штатах на юге страны разрушены дома и повреждены автомобили. Из-за сильного ветра повалены деревья и даже начались оползни и затопления. 800 тысяч человек остались без электричества. В отдельных штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Местные жители находятся в убежищах.

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