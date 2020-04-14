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"Подарок" от властей за честную работу: журналистку судили в день рождения

14.04.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свой очередной день рождения журналистка-фрилансерка Лариса Щиракова провела в суде.



13 апреля в Гомельском районном суде было рассмотрено административное дело журналистки, обвиняемой в незаконном изготовлении и распространении медиапродукции по ст. 22.9 КоАП РБ.

Согласно рапорта подполковника А. Зуева, на Щиракову был составлен протокол о создании репортажа с митинга протеста «Кормление голубей или прогулка по Набережной», который транслировался по спутниковому каналу «Белсат» 1 марта. 

По инициативе блогера Сергея Тихановского каждое воскресенье несколько десятков гомельчан посещают набережную Сожа, беседуют с журналистами и блогерами, обсуждают проблемы, социально-экономическую и политическую ситуацию в стране.

Судья Сергей Соловский постановил привлечь Щиракову к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 базовых единиц. Об этом написал в 
Facebook коллега  журналист Андрей Медведев.


«Не только журналисты, но и герои рассказов Ларисы, простые неравнодушные гомельчане, которые не хотят быть послушным стадом, которое можно загнать в одну кошару, затем перегнатьь в другую и, если угодно, полностью прирезать. И вот это главное! Единение - один из результатов нашей работы, - пишет Медведев. - Именно из-за желания объединить людей против неволи эти пособники режима дрожат от гневного страха перед одними только нашими фамилиями. И пускай трясутся! И я поздравляю Ларису с днем ​​рождения и желаю ей оставаться такой же красивой, непоколебимой и уверенной в своей правоте!»

 

  
 
 
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Свой очередной день рождения журналистка-фрилансерка Лариса Щиракова провела в суде.
 
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