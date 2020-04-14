В Дрогичинском районе «Рено» съехал в кювет и перевернулся

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 13 апреля около 18:00 часов. По предварительной информации: 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Эспейс», двигался по автодороге М10 «гр. РФ Гомель-Кобрин», по направлению к г.Гомель. На 471 км указанной автодороги, вблизи д. Окдемер Дрогичинского района, водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.





В результате ДТП водитель и 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Проводится проверка.







Госавтоинспекция области напоминает водителям о важности соблюдения безопасного скоростного режима. Будьте внимательны на дорогах, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и соблюдайте Правила дорожного движения.