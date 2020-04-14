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В Дрогичинском районе «Рено» съехал в кювет и перевернулся

14.04.2020 12:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 13 апреля около 18:00 часов. По предварительной информации: 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Эспейс», двигался по автодороге М10 «гр. РФ Гомель-Кобрин», по направлению к г.Гомель. На 471 км указанной автодороги, вблизи д. Окдемер Дрогичинского района, водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В Дрогичинском районе «Рено» съехал в кювет и перевернулся

В результате ДТП водитель и 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Проводится проверка.

В Дрогичинском районе «Рено» съехал в кювет и перевернулся


Госавтоинспекция области напоминает водителям о важности соблюдения безопасного скоростного режима. Будьте внимательны на дорогах, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и соблюдайте Правила дорожного движения.

В Дрогичинском районе «Рено» съехал в кювет и перевернулся

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Теги: Гомель
 
 
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  Авария произошла 13 апреля около 18:00 часов. По предварительной информации: 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Эспейс», двигался по автодороге М10 «гр. РФ...
 
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