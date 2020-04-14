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В Дрогичинском районе «Рено» съехал в кювет и перевернулся
14.04.2020 12:41 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 13 апреля около 18:00 часов. По предварительной информации: 39-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Эспейс», двигался по автодороге М10 «гр. РФ Гомель-Кобрин», по направлению к г.Гомель. На 471 км указанной автодороги, вблизи д. Окдемер Дрогичинского района, водитель не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 38-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. Проводится проверка.
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