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В мире массово уничтожают непроданные цветы

14.04.2020 12:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В мире массово уничтожают непроданные цветы

В мире начали массово уничтожать цветы. 

В Нидерландах это порядка 400 миллионов растений, из них 140 знаменитых голландских тюльпанов. Поля из нарциссов и гиацинтов в Лиссе остались без туристов, отдельные парки терпят убытки в несколько десятков миллионов долларов. Убытки из-за карантина терпят производители цветов в Великобритании, Бельгии, Италии, странах Латинской Америки и Африки. Владельцы цветочных магазинов массово уничтожают увядшие непроданные цветы.

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В мире начали массово уничтожать цветы.  В Нидерландах это порядка 400 миллионов растений, из них 140 знаменитых голландских тюльпанов. Поля из нарциссов и гиацинтов...
 
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