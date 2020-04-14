В мире массово уничтожают непроданные цветы

Источник материала: ОНТ

В мире начали массово уничтожать цветы.

В Нидерландах это порядка 400 миллионов растений, из них 140 знаменитых голландских тюльпанов. Поля из нарциссов и гиацинтов в Лиссе остались без туристов, отдельные парки терпят убытки в несколько десятков миллионов долларов. Убытки из-за карантина терпят производители цветов в Великобритании, Бельгии, Италии, странах Латинской Америки и Африки. Владельцы цветочных магазинов массово уничтожают увядшие непроданные цветы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram