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В мире массово уничтожают непроданные цветы
Источник материала: ОНТ
В мире начали массово уничтожать цветы.
В Нидерландах это порядка 400 миллионов растений, из них 140 знаменитых голландских тюльпанов. Поля из нарциссов и гиацинтов в Лиссе остались без туристов, отдельные парки терпят убытки в несколько десятков миллионов долларов. Убытки из-за карантина терпят производители цветов в Великобритании, Бельгии, Италии, странах Латинской Америки и Африки. Владельцы цветочных магазинов массово уничтожают увядшие непроданные цветы.
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В мире начали массово уничтожать цветы. В Нидерландах это порядка 400 миллионов растений, из них 140 знаменитых голландских тюльпанов. Поля из нарциссов и гиацинтов...
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