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5 причесок, которые никогда не выйдут из моды
Источник материала: ОНТ
Быть в теме последних трендов – хорошо, но лучше всего полагаться на то, что никогда не выйдет из моды. Какие прически всегда будут считаться классикой, читайте в нашем материале.
Гладкие волосы
Обладательницы прямых волос могут подчеркнуть их длину и блеск. В этом поможет мусс или гель и утюжок.
Высокий хвост
Сделать образ более романтичным и воздушным можно, если предварительно накрутить кудри и начесать волосы на макушке. Также можно использовать вместо резинки прядь своих волос, закрепив ее невидимками.
Небрежный начес на коротких волосах
Творческий беспорядок в виде небрежного начеса на коротких волосах необходимо зафиксировать лаком. Обладательницы челки могут ее завить.
Подкрученные кончики
Этот вариант подходит для тех, кто предпочел стрижку боб. Уложить его можно двумя способами – сделать волосы идеально прямыми или подкрутить кончики с помощью брашинга.
Пучок
Эта прическа подходит как на каждый день, так и на торжественный выход. Чтобы сделать пучок, необходимо скрутить волосы в жгуты либо накрутить пряди и собрать их вместе с помощью невидимок и геля.
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Быть в теме последних трендов – хорошо, но лучше всего полагаться на то, что никогда не выйдет из моды. Какие прически всегда будут считаться классикой, читайте в...
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