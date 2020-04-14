5 причесок, которые никогда не выйдут из моды

Источник материала: ОНТ

Быть в теме последних трендов – хорошо, но лучше всего полагаться на то, что никогда не выйдет из моды. Какие прически всегда будут считаться классикой, читайте в нашем материале.

Гладкие волосы

Обладательницы прямых волос могут подчеркнуть их длину и блеск. В этом поможет мусс или гель и утюжок.

Высокий хвост

Сделать образ более романтичным и воздушным можно, если предварительно накрутить кудри и начесать волосы на макушке. Также можно использовать вместо резинки прядь своих волос, закрепив ее невидимками.





Небрежный начес на коротких волосах

Творческий беспорядок в виде небрежного начеса на коротких волосах необходимо зафиксировать лаком. Обладательницы челки могут ее завить.





Подкрученные кончики

Этот вариант подходит для тех, кто предпочел стрижку боб. Уложить его можно двумя способами – сделать волосы идеально прямыми или подкрутить кончики с помощью брашинга.





Пучок

Эта прическа подходит как на каждый день, так и на торжественный выход. Чтобы сделать пучок, необходимо скрутить волосы в жгуты либо накрутить пряди и собрать их вместе с помощью невидимок и геля.









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