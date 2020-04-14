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5 причесок, которые никогда не выйдут из моды

14.04.2020 12:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 причесок, которые никогда не выйдут из моды

Быть в теме последних трендов – хорошо, но лучше всего полагаться на то, что никогда не выйдет из моды. Какие прически всегда будут считаться классикой, читайте в нашем материале. 

Гладкие волосы 

Обладательницы прямых волос могут подчеркнуть их длину и блеск. В этом поможет мусс или гель и утюжок. 

Высокий хвост 

Сделать образ более романтичным и воздушным можно, если  предварительно накрутить кудри и начесать волосы на макушке. Также можно использовать вместо резинки прядь своих волос, закрепив ее невидимками.


Небрежный начес на коротких волосах

Творческий беспорядок в виде небрежного начеса на коротких волосах необходимо зафиксировать лаком. Обладательницы челки могут ее завить.


Подкрученные кончики

Этот вариант подходит для тех, кто предпочел стрижку боб. Уложить его можно двумя способами – сделать волосы идеально прямыми или подкрутить кончики с помощью брашинга. 


Пучок 

Эта прическа подходит как на каждый день, так и на торжественный выход. Чтобы сделать пучок, необходимо скрутить волосы в жгуты либо накрутить пряди и собрать их вместе с помощью невидимок и геля. 



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Быть в теме последних трендов – хорошо, но лучше всего полагаться на то, что никогда не выйдет из моды. Какие прически всегда будут считаться классикой, читайте в...
 
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