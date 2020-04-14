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Юбки, которые показывают отсутствие вкуса: главные антитренды 2020

14.04.2020 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юбки, которые показывают отсутствие вкуса: главные антитренды 2020

Мода меняется настолько быстро, что следить за этим довольно сложно. Наш чёрный список упростит вам задачу и поможет избавиться от лишнего в вашем гардеробе. Следующие модели подчеркнут отсутствие вкуса.

1. Юбка с баской. Альтернатива - юбка с высокой посадкой и поясом.



2. Скучая офисная юбка. Альтернатива - юбка с запахом.



3. Юбка с асимметрией. Альтернатива - модели со слегка неровным краем.


4. Юбка-колокол. Альтернатива - модели летящего кроя с кокетливым принтом, например, в горошек.



5. Юбка с кружевами вставками. Альтернатива - модели с яркой расцветкой и необычным принтом.



6. Юбка-пачка. Альтернатива - воздушная модель в цветочек.



7. Бесформенная макси. Альтернатива - юбки-плиссе летящего кроя



8. Юбка-стрейч. Альтернатива -  короткая юбка-трапеция с высокой посадкой.



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Мода меняется настолько быстро, что следить за этим довольно сложно. Наш чёрный список упростит вам задачу и поможет избавиться от лишнего в вашем гардеробе....
 
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