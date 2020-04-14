Юбки, которые показывают отсутствие вкуса: главные антитренды 2020

Источник материала: ОНТ

Мода меняется настолько быстро, что следить за этим довольно сложно. Наш чёрный список упростит вам задачу и поможет избавиться от лишнего в вашем гардеробе. Следующие модели подчеркнут отсутствие вкуса.

1. Юбка с баской. Альтернатива - юбка с высокой посадкой и поясом.









2. Скучая офисная юбка. Альтернатива - юбка с запахом.









3. Юбка с асимметрией. Альтернатива - модели со слегка неровным краем.





4. Юбка-колокол. Альтернатива - модели летящего кроя с кокетливым принтом, например, в горошек.









5. Юбка с кружевами вставками. Альтернатива - модели с яркой расцветкой и необычным принтом.









6. Юбка-пачка. Альтернатива - воздушная модель в цветочек.









7. Бесформенная макси. Альтернатива - юбки-плиссе летящего кроя









8. Юбка-стрейч. Альтернатива - короткая юбка-трапеция с высокой посадкой.



