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Юбки, которые показывают отсутствие вкуса: главные антитренды 2020
Источник материала: ОНТ
Мода меняется настолько быстро, что следить за этим довольно сложно. Наш чёрный список упростит вам задачу и поможет избавиться от лишнего в вашем гардеробе. Следующие модели подчеркнут отсутствие вкуса.
1. Юбка с баской. Альтернатива - юбка с высокой посадкой и поясом.
2. Скучая офисная юбка. Альтернатива - юбка с запахом.
3. Юбка с асимметрией. Альтернатива - модели со слегка неровным краем.
4. Юбка-колокол. Альтернатива - модели летящего кроя с кокетливым принтом, например, в горошек.
5. Юбка с кружевами вставками. Альтернатива - модели с яркой расцветкой и необычным принтом.
6. Юбка-пачка. Альтернатива - воздушная модель в цветочек.
7. Бесформенная макси. Альтернатива - юбки-плиссе летящего кроя
8. Юбка-стрейч. Альтернатива - короткая юбка-трапеция с высокой посадкой.
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Мода меняется настолько быстро, что следить за этим довольно сложно. Наш чёрный список упростит вам задачу и поможет избавиться от лишнего в вашем гардеробе....
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