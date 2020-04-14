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Старейший теннисный турнир отменен в Канаде из-за COVID-19

14.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытый чемпионат Канады, в настоящей момент известный как Кубок Роджерса, не будет проводиться в этом сезоне.

Турнир, относящийся к самой престижной серии WTA Премьер 5, должен был пройти с 10 по 16 августа. Пока решение организаторов касается исключительно женской части соревнований.

Кубок Роджерса — один из старейших теннисных турниров на планете: мужские соревнования проводятся с 1881 года, а женские — с 1892. 

Начиная с 2011 года мужской и женский турнир проводится в одни сроки по интересному принципу: в четные годы женские соревнования проходят в Монреале, а мужские — в Торонто. Соответственно в нечетные годы — наоборот. 

Таким образом, в нынешнем сезоне Кубок Роджерса среди женщин, который перед стартом сезона был внесен в самую престижную серию «Премьер 5» (обязательное участие всех ведущих теннисисток мира), должен был пройти в Монреале.

По сообщению Женской теннисной ассоциации (WTA) турнир в Монреале отменен ввиду запрета, установленного правительством провинции Квебек на проведение спортивных мероприятий до 31 августа 2020 года.

Кубок Роджерса среди мужчин, также являющимся престижным теннисным мировым событием в календаре АТР, в настоящий момент не отменен. Это связано с тем, что Торонто, где должны пройти соревнования, расположен в другой провинции Онтарио, где власти еще не приняли ограничений на август.

Все теннисные соревнования в мире по решению трех главных организаций (ITF, WTA и АТР) в настоящий момент отменены до 12 июля. 

Соревнования Белорусской теннисной федерации остановлены пока до 30 апреля.
 
 
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Открытый чемпионат Канады, в настоящей момент известный как Кубок Роджерса, не будет проводиться в этом сезоне.
 
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