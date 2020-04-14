Старейший теннисный турнир отменен в Канаде из-за COVID-19

Турнир, относящийся к самой престижной серии WTA Премьер 5, должен был пройти с 10 по 16 августа. Пока решение организаторов касается исключительно женской части соревнований.





Кубок Роджерса — один из старейших теннисных турниров на планете: мужские соревнования проводятся с 1881 года, а женские — с 1892.





Начиная с 2011 года мужской и женский турнир проводится в одни сроки по интересному принципу: в четные годы женские соревнования проходят в Монреале, а мужские — в Торонто. Соответственно в нечетные годы — наоборот.





Таким образом, в нынешнем сезоне Кубок Роджерса среди женщин, который перед стартом сезона был внесен в самую престижную серию «Премьер 5» (обязательное участие всех ведущих теннисисток мира), должен был пройти в Монреале.





По сообщению Женской теннисной ассоциации (WTA) турнир в Монреале отменен ввиду запрета, установленного правительством провинции Квебек на проведение спортивных мероприятий до 31 августа 2020 года.





Кубок Роджерса среди мужчин, также являющимся престижным теннисным мировым событием в календаре АТР, в настоящий момент не отменен. Это связано с тем, что Торонто, где должны пройти соревнования, расположен в другой провинции Онтарио, где власти еще не приняли ограничений на август.





Все теннисные соревнования в мире по решению трех главных организаций (ITF, WTA и АТР) в настоящий момент отменены до 12 июля.





Соревнования Белорусской теннисной федерации остановлены пока до 30 апреля.