У пикапа Ford F-150 появится «арктическая» версия

Источник материала: Tut.by

Исландская компания Arctic Trucks , занимающаяся подготовкой внедорожников и пикапов для сложных климатических и географических условий эксплуатации, анонсировала комплект доработок для пикапа Ford F-150.





Отметим, что наряду с прочими представителями F-семейства (F-250, F-350 и F-450) пикап F-150 по итогам минувшего года возглавил список самых популярных автомобилей в США. Что касается нового проекта Arctic Trucks на его базе, то всеми подробностями фирма пока не поделилась. Известно, что индекс AT44 в обозначении доработанного F-150 — это прямой намек на внешний диаметр огромных внедорожных шин в дюймах, специально разработанных вместе с Nokian Tyres для покорения снежной целины. Из прочих особенностей — увеличенные колесные арки с внушительными расширителями.





Наверняка основательно доработана и ходовая часть пикапа, но об объеме переделок компания пока что умалчивает — работы над F-150 AT44, первые испытания которого прошли в марте, продолжаются. Установленный под капотом 3,5-литровый турбодвигатель V6 EcoBoost мощностью 380 л.с., по предварительной информации, изменений не претерпел.





Обо всех переделках фордовского пикапа Arctic Trucks обещает рассказать позже. О том, поступит ли F-150 AT44 в открытую продажу или так и останется единичным экземпляром, пока также неясно.