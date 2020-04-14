|
Полузащитник жодинского «Торпедо БелАЗ» признан лучшим игроком четвертого тура чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
24-хлетний полузащитник жодинского «Торпедо БелАЗ» Габриэл Рамос — лучший игрок четвертого тура чемпионата Беларуси.
Он ярко провел победный матч против лидера турнирной таблицы – столичного «Энергетика-БГУ». Хозяева выиграли 2:0, а Рамос стал автором забитого мяча и голевой передачи. Также в его активе –пять заработанных фолов, семь удачных обводок и 30 точных передач. В символической сборной тура еще двое его одноклубников. Также трое — из БАТЭ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-хлетний полузащитник жодинского «Торпедо БелАЗ» Габриэл Рамос — лучший игрок четвертого тура чемпионата Беларуси. Он ярко провел победный матч против лидера...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)