Полузащитник жодинского «Торпедо БелАЗ» признан лучшим игроком четвертого тура чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

24-хлетний полузащитник жодинского «Торпедо БелАЗ» Габриэл Рамос — лучший игрок четвертого тура чемпионата Беларуси.

Он ярко провел победный матч против лидера турнирной таблицы – столичного «Энергетика-БГУ». Хозяева выиграли 2:0, а Рамос стал автором забитого мяча и голевой передачи. Также в его активе –пять заработанных фолов, семь удачных обводок и 30 точных передач. В символической сборной тура еще двое его одноклубников. Также трое — из БАТЭ.

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